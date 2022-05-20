Destruição em Montanha: ventania arrasta caixa-d'água e mata animais

Vendaval arremessou uma caixa-d'água de três toneladas de uma propriedade rural de Montanha Crédito: Heber Tomaz

Um vendaval que atingiu Montanha , no Norte do Espírito Santo , no fim da tarde de terça-feira (17), causou destruição no município. A força do vento destelhou casas, galpões e currais, destruiu plantações e matou animais. Em uma propriedade rural, uma caixa-d’água de três toneladas foi arremessada a quase 2 km de distância.

A caixa-d'água arremessada é do produtor rural Elias Coutinho. Com capacidade para 50 mil litros, o reservatório estava vazio no momento do vendaval. Passado o susto, ele disse que precisou usar uma escavadeira para transportar a estrutura de volta e começar a retomar os trabalhos na propriedade.

“Nunca tinha vivido isso, o estrago foi significativo. O prejuízo foi de cerca de R$ 50 mil aqui”, contou o produtor em entrevista à repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte.

Na propriedade rural de Fernando Noronha, de uma área com 7 mil pés de banana plantados, cerca de 4 mil foram afetados pelo vendaval. “Você faz um planejamento, tem custo, mas vem um fenômeno da natureza e destrói tudo. O prejuízo é grande”, disse o produtor.

Produtor rural Fernando Noronha teve prejuízo com a destruição de 4 mil pés de banana Crédito: Heber Tomaz

As propriedades de criação de gado de Montanha também foram afetadas. Na fazenda de Zeilton Pereira Barreto, vinte animais morreram eletrocutados quando fios da rede elétrica foram derrubados pelo vento forte.

Vinte animais morreram eletrocutados quando fios da rede elétrica caíram devido ao vento em Montanha Crédito: Heber Tomaz

Zeilton ainda faz as contas dos prejuízos. Somente na propriedade dele, três casas foram destelhadas. Em uma das casas atingidas pelo vendaval morava um trabalhador da propriedade, além da esposa e dos cinco filhos dele. Todos estavam em casa na hora da ventania e ninguém se feriu.

“Por volta das 18 horas, começou o vendaval muito forte e as telhas começaram a levantar. O vento levou o telhado e tudo em volta. O prejuízo total aqui é de R$ 100 mil”, afirmou o produtor rural. Uma imagem registrada no dia seguinte à tempestade mostra o cenário de destruição no local

Temporal deixa cenário de destruição em Montanha Crédito: Zeilton Pereira Barreto

Segundo a secretária de Agricultura de Montanha, Fátima Barros, o levantamento para calcular os prejuízos ainda está sendo feito. “Precisamos ainda saber qual o prejuízo causado. O Incaper também vai dar o laudo para saber que providências tomar. Sabemos das dificuldades dos produtores, então qualquer prejuízo que venha, isso afeta muito”, afirmou a secretária.