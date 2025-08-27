Novos ataques a ônibus em Vitória foram retaliação à morte de adolescente, diz secretário
O ataque a sete ônibus na Rodovia Serafim Derenzi, na região da Grande São Pedro, em Vitória, foi uma retaliação à morte de um adolescente, identificado como Julio César Costa, de 15 anos, durante confronto com a Polícia Militar, ocorrido na manhã de terça-feira (26), no bairro Santos Reis. A informação foi repassada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, em coletiva nesta quarta-feira (27).
“Tem relação direta com o Complexo da Penha, mas são eventos distintos. No Bairro da Penha, tivemos um confronto em que um jovem armado morreu. Já na Grande São Pedro, houve uma ocorrência muito semelhante: um indivíduo confrontou as forças de segurança, estava armado, e com ele foi apreendida uma grande quantidade de drogas. Ele acabou baleado e morreu. Em resposta, grupos criminosos da região, ligados ao PCV, depredaram patrimônio do povo capixaba. Um ataque covarde”, afirmou Damasceno.
Ainda na noite de terça-feira (26), um dos envolvidos nos ataques aos ônibus da Grande São Pedro foi preso pelo Batalhão de Missões Especiais (BME). A Polícia Civil informou que o suspeito, de 21 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, e autuado em flagrante por dano qualificado contra o patrimônio e associação criminosa. Depois foi encaminhado ao sistema prisional.