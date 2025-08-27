Novos ataques a ônibus em Vitória foram retaliação à morte de adolescente, diz secretário

“Tem relação direta com o Complexo da Penha, mas são eventos distintos. No Bairro da Penha, tivemos um confronto em que um jovem armado morreu. Já na Grande São Pedro, houve uma ocorrência muito semelhante: um indivíduo confrontou as forças de segurança, estava armado, e com ele foi apreendida uma grande quantidade de drogas. Ele acabou baleado e morreu. Em resposta, grupos criminosos da região, ligados ao PCV, depredaram patrimônio do povo capixaba. Um ataque covarde”, afirmou Damasceno.