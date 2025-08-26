Homem é morto durante confronto com a PM em Vitória
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (26), no bairro Santos Reis, em Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento quando se depararam com vários homens armados em uma escadaria. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram.
Após a troca de tiros, os criminosos fugiram. Os policiais seguiram até o local onde os suspeitos estavam e encontraram um homem ferido, com uma arma de fogo próxima ao corpo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu.
Durante buscas na região, foram apreendidos drogas, radiocomunicadores e carregador. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Material apreendido:
- Uma pistola;
- Um carregador com capacidade para 19 munições;
- 15 munições ogivais intactas;
- 225 unidades de haxixe;
- 112 papelotes de cocaína;
- 95 pedras de crack;
- 22 buchas de Skank;
- Uma sacola contendo aproximadamente 1 quilo de cocaína;
- Cinco rádios comunicadores;
- Uma base carregadora de rádiocomunicador;
- Duas baterias sobressalentes de rádiocomunicador;
- Três balanças de precisão.
Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. Já as drogas, serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.
O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado.