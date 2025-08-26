Homem é morto durante confronto com a PM em Vitória

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (26), no bairro Santos Reis, em Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento quando se depararam com vários homens armados em uma escadaria. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram.

Após a troca de tiros, os criminosos fugiram. Os policiais seguiram até o local onde os suspeitos estavam e encontraram um homem ferido, com uma arma de fogo próxima ao corpo. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), mas não resistiu.

Durante buscas na região, foram apreendidos drogas, radiocomunicadores e carregador. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. Material apreendido:

Uma pistola; Um carregador com capacidade para 19 munições; 15 munições ogivais intactas; 225 unidades de haxixe; 112 papelotes de cocaína; 95 pedras de crack; 22 buchas de Skank; Uma sacola contendo aproximadamente 1 quilo de cocaína; Cinco rádios comunicadores; Uma base carregadora de rádiocomunicador; Duas baterias sobressalentes de rádiocomunicador; Três balanças de precisão.

Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. Já as drogas, serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte decorrente de intervenção legal de agente do Estado.