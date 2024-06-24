No aniversário, empresário do ES leva 150 amigos para doarem sangue

Já virou tradição: desde 2021, o empresário Ismael Littig, de Santa Maria de Jetibá, comemora o aniversário com um gesto de solidariedade compartilhado entre amigos: doando sangue. Dessa vez, a ação reuniu 150 pessoas que saíram da Região Serrana do Estado, no último domingo (23), com destino ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória.
Os voluntários partiram de Santa Maria de Jetibá às 5h30, em um ônibus e três micro-ônibus. Também teve gente que foi de carro particular. De acordo com Ismael, o Hemoes até reforçou a equipe para atender o grande número de doadores.
A ideia de comemorar a nova idade dessa forma surgiu durante a pandemia da Covid-19, em 2021, quando Ismael venceu o medo de agulha, começou a doar sangue e convidou 15 amigos para irem com ele. No ano seguinte, foram 60 voluntários. Em 2023, 106 pessoas. Agora, 150. Confira, no vídeo acima, como foi esse dia de comemoração e generosidade.