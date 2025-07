BR 259

Mulher fica presa às ferragens em acidente entre carro e caminhão em Colatina

Batida frontal ocorreu por volta 12h40 desta terça-feira (8), na altura do bairro Columbia; resgate da vítima pelos Bombeiros levou cerca de uma hora

Uma mulher ficou ferida presa às ferragens do carro que ela dirigia após uma colisão frontal com um caminhão por volta de 12h40 desta terça-feira (8), na BR 259, na altura do bairro Columbia, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . >

De acordo com apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste que foi ao local do acidente, equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por mais de uma hora para o resgate da vítima, que foi levada consciente para um hospital particular na cidade. O veículo seguia sentido o Centro de Colatina e o caminhão na direção contrária, com destino à cidade de Baixo Guandu.>