Mulher de 18 anos é achada morta com marcas de tiros em Guarapari

Uma mulher de 18 anos foi encontrada morta com marcas de tiros em Guarapari na tarde deste sábado (6). Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Village do Sol. Ainda não se sabe a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso. A jovem não teve o nome divulgado.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.