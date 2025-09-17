Motorista que atropelou estudante do Ifes de Viana na BR 101 presta depoimento
O motorista do veículo que atropelou e matou o estudante Lucas Pancini Machado, na BR 101 em Viana, apresentou-se espontaneamente na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (17). O homem de 71 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a legislação brasileira prevê a prisão apenas em casos de flagrante delito ou mediante mandado judicial. Por esse motivo, após ser formalmente interrogado, o motorista foi liberado".
O acidente aconteceu na noite de terça-feira (16), na altura do bairro Universal, quando Lucas tentou atravessar a pista. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ainda durante a noite a PRF conseguiu identificar o veículo envolvido no atropelamento, um Troller prata. Nesta quarta-feira, familiares e amigos do adolescente fizeram um protesto no local, pedindo por justiça e também por passarela na região.
Após a morte de Lucas, a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, disse que no novo contrato de concessão da BR 101 ES/BA há previsão de construção de uma passarela na região e o ponto será priorizado.