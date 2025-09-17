A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista que atropelou estudante do Ifes de Viana na BR 101 presta depoimento

Publicado em 17/09/2025 às 19h59
Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado após tentar atravessar a BR 101
Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado após tentar atravessar a BR 101 Crédito: Reprodução

O motorista do veículo que atropelou e matou o estudante Lucas Pancini Machado, na BR 101 em Viana, apresentou-se espontaneamente na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira (17). O homem de 71 anos, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a legislação brasileira prevê a prisão apenas em casos de flagrante delito ou mediante mandado judicial. Por esse motivo, após ser formalmente interrogado, o motorista foi liberado".

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (16), na altura do bairro Universal, quando Lucas tentou atravessar a pista. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ainda durante a noite a PRF conseguiu identificar o veículo envolvido no atropelamento, um Troller prata. Nesta quarta-feira, familiares e amigos do adolescente fizeram um protesto no local, pedindo por justiça e também por passarela na região. 

Após a morte de Lucas, a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, disse que no novo contrato de concessão da BR 101 ES/BA há previsão de construção de uma passarela na região e o ponto será priorizado.

Publicidade