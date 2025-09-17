Motorista que atropelou estudante do Ifes de Viana na BR 101 presta depoimento

Lucas Pancini Machado, de 16 anos, morreu atropelado após tentar atravessar a BR 101 Crédito: Reprodução

Em nota, a Polícia Civil informou que "a legislação brasileira prevê a prisão apenas em casos de flagrante delito ou mediante mandado judicial. Por esse motivo, após ser formalmente interrogado, o motorista foi liberado".

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (16), na altura do bairro Universal, quando Lucas tentou atravessar a pista. Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, ainda durante a noite a PRF conseguiu identificar o veículo envolvido no atropelamento, um Troller prata. Nesta quarta-feira, familiares e amigos do adolescente fizeram um protesto no local, pedindo por justiça e também por passarela na região.