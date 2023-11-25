Motorista perde controle e carro cai em valão em Vila Velha

Um motorista perdeu o controle do carro e o veículo foi parar num valão, no bairro Nova América, em Vila Velha, na manhã deste sábado (25). Boa parte do carro ficou submersa após o acidente, e o motorista precisou escapar pelo porta-malas.

A Rua Iracy Corteletti, onde aconteceu o acidente, está passando por obras de melhorias no canal do RIo Marinho. Segundo a prefeitura, o local está sinalizado. Mas, na próxima semana, uma equipe vai ao local verificar a sinalização de toda via. A população pode contribuir com sugestões e solicitações, pelo telefone 162.