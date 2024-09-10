Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR 259 em Colatina

Testemunhas informaram à PRF que a picape estaria em uma ultrapassagem proibida, quando colidiu frontalmente com o caminhão-baú, que seguia em sentido oposto.

A PRF foi acionada às 10h10 e a rodovia ficou completamente interditada, já que o caminhão-baú ficou atravessado na pista. Às 11h40, o trânsito funcionava em sistema de pare e siga, e foi totalmente liberado por volta das 12h50.