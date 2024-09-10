Motorista fica preso às ferragens em acidente na BR 259 em Colatina

Um acidente entre um caminhão-baú e uma Volkswagen Saveiro na manhã desta terça-feira (10), no km 32 da BR 259, em Baunilha, Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deixou o motorista da picape ferido e causou interdição. Jocimar de Souza, de 63 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Sílvio Avidos. O estado de saúde dele não foi informado. As informações foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Testemunhas informaram à PRF que a picape estaria em uma ultrapassagem proibida, quando colidiu frontalmente com o caminhão-baú, que seguia em sentido oposto.
A PRF foi acionada às 10h10 e a rodovia ficou completamente interditada, já que o caminhão-baú ficou atravessado na pista. Às 11h40, o trânsito funcionava em sistema de pare e siga, e foi totalmente liberado por volta das 12h50.
*Com colaboração da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta