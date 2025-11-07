Motorista fica ferido em colisão frontal entre dois carros em Vitória

Uma colisão frontal entre dois carros na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória , deixou um dos motoristas feridos. O acidente aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira (7). Agentes da Guarda Municipal foram ao local atender a ocorrência.

O condutor de um Ford Ecosport contou que seguia no sentido Maruípe quando o piloto de uma moto, que estava estacionada, entrou repentinamente na via. Ao desviar do veículo, ele atingiu um Renault Sandero que estava no sentido contrário da avenida. O motorista do Sandero sentiu dores devido ao impacto da batida e foi levado a um hospital.