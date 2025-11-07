A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motorista fica ferido em colisão frontal entre dois carros em Vitória

Publicado em 07/11/2025 às 08h26
Um motorista perdeu o controle do carro ao tentar desviar de uma moto e acabou batendo de frente em outro veículo no início da manhã desta sexta-feira (7), na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória.

Uma colisão frontal entre dois carros na Avenida Marechal Campos, em Maruípe, Vitória, deixou um dos motoristas feridos. O acidente aconteceu por volta das 6h desta sexta-feira (7). Agentes da Guarda Municipal foram ao local atender a ocorrência. 

 O condutor de um Ford Ecosport contou que seguia no sentido Maruípe quando o piloto de uma moto, que estava estacionada, entrou repentinamente na via. Ao desviar do veículo, ele atingiu um Renault Sandero que estava no sentido contrário da avenida. O motorista do Sandero sentiu dores devido ao impacto da batida e foi levado a um hospital.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Publicidade