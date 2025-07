Crime

Motorista de app é preso suspeito de roubar passageiras na Serra

Um motorista de aplicativo de 35 anos foi preso, na segunda-feira (21), suspeito de roubar os pertences de passageiras durante a corrida. O homem, que não teve o nome divulgado, foi detido em casa no bairro Porto Canoa, na Serra . Conforme as investigações, um dos crimes aconteceu em novembro de 2024, e a Polícia Civil tenta localizar uma segunda vítima.

O caso de novembro do ano passado aconteceu quando uma mulher, de 45 anos, pediu uma corrida com destino a Serra Dourada I. Conforme a Polícia Civil, durante o trajeto, o criminoso desviou do percurso e, em Porto Canoa, roubou a bolsa da passageira, com todos os pertences. Além desse, o 10º Distrito Policial do município investiga um segundo caso, em que o suspeito teria agido da mesma forma.