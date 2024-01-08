Motociclista morre em acidente com carro na BR 482 em Alegre

Um motociclista de 43 anos morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e um carro na BR 482, na serra próximo à entrada da localidade de Sobreira, zona rural de Alegre, na Região do Caparaó capixaba, na noite de domingo (7). Segundo a Polícia Militar, o motorista permaneceu no local e fez teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
A PM identificou a vítima como Daniel Caetano Ribeiro. Ele pilotava uma Honda CG 150 Titan de cor branca e bateu contra um Toyota Corolla XEI de cor prata, conduzido por um homem de 33 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte.
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do veículo envolvido no acidente foi levado à Delegacia Regional de Alegre e liberado após prestar esclarecimentos.