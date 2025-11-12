Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares
Um homem de 31 anos, identificado como Bruno dos Santos Alves, morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e um caminhão, na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no final da tarde de terça-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo de carga relatou que o motociclista teria invadido a contramão, momento em que ocorreu a colisão frontal.
O motorista do caminhão não ficou ferido. O corpo de Bruno foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares. A Ecovias Capixaba, que administra a rodovia, informou que houve interdição para atendimento da ocorrência e o trânsito foi totalmente liberado às 19h11. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.