Motociclista morre após ser atingido por carreta na BR 101, em Linhares

Um motociclista de 52 anos, identificado apenas pelo 1º nome, Demivaldo, morreu na tarde de sábado (4) após ser atingido por uma carreta na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h, na altura do km 149.

Em um vídeo enviado à redação de A Gazeta, é possível ver o momento em que a motocicleta chega a um cruzamento e entra na pista da rodovia. A carreta, que passava no mesmo instante, atingiu a lateral da moto. O momento não foi captado pela câmera. De acordo com a PRF, a motocicleta entrou na rodovia sem parar e sem respeitar a preferência do tráfego.