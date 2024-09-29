Motociclista morre após bater de frente com caminhonete em Jaguaré

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na ES 356, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 35 anos, que não teve o nome divulgado, não era habilitada e tinha odor de bebida alcoólica.
No local da batida, o motorista da caminhonete informou à PM que a moto vinha no sentido contrário, em uma reta, quando invadiu a contramão e então houve uma colisão de frente. A morte da vítima foi confirmada no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
Segundo a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de São Mateus. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, concluiu.