Motociclista fica gravemente ferido em colisão com carro na BR 101, em Linhares

Motociclista fica ferido em acidente na BR 101, Em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro, modelo Hyundai HB20S, na noite de domingo (15), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro avançou o sinal no momento em que ele mudava do amarelo para o vermelho.

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro modelo Hyundai HB20S na noite de domingo (15), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel avançou o sinal no momento em que ele mudava do amarelo para o vermelho.

De acordo com a PRF, a motocicleta atravessava o cruzamento com o sinal verde quando foi atingida na lateral pelo carro. Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. A vítima foi socorrida por uma equipe da Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho da rodovia, e encaminhada a um hospital da região, cujo nome não foi informado.