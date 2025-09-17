A Gazeta - Agora

Motociclista fica ferido em acidente ao colidir com cerca em Linhares

Publicado em 17/09/2025 às 10h51
Motociclista bateu em poste em Linhares
Motociclista bateu em poste em Linhares Crédito: Lieotr/A Gazeta

Um motociclista ficou ferido após colidir com uma cerca no bairro Aviso, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve idade divulgada, foi socorrida e levada para o Hospital Rio Doce, no município. 

Polícia Militar foi procurada para informar sobre o atendimento da ocorrência, mas não retornou até a última atualização desta matéria.

