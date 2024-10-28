Motociclista bate em poste e mulher que estava na garupa morre na Serra

"No hospital, o motociclista se queixava de fortes dores, não sendo possível colher a versão dele da ocorrência. Não foi detectado odor etílico no indivíduo, fato também relatado pela equipe de saúde", diz nota enviada pela corporação.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada deste domingo (27), às 02h50, para uma ocorrência de colisão com vítima, na Avenida África, no bairro Cidade Continental, na Serra. O corpo da mulher de 21 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.