Motociclista bate em poste e mulher que estava na garupa morre na Serra

Uma motocicleta bateu em um poste, na madrugada de domingo (27), na Avenida África, do bairro Cidade Continental, Serra, e uma mulher, de 21 anos, morreu no local do acidente. O homem, de 25 anos, que conduzia a moto, foi socorrido com vida e levado ao Hospital Jayme Santos Neves.
A Polícia Militar confirmou que foi acionada para uma ocorrência de choque contra objeto. No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestou o óbito da mulher, de 21 anos, que era passageira da motocicleta. Ainda segundo a PM, o motociclista saiu da pista e colidiu com o poste de iluminação.
"No hospital, o motociclista se queixava de fortes dores, não sendo possível colher a versão dele da ocorrência. Não foi detectado odor etílico no indivíduo, fato também relatado pela equipe de saúde", diz nota enviada pela corporação.
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada deste domingo (27), às 02h50, para uma ocorrência de colisão com vítima, na Avenida África, no bairro Cidade Continental, na Serra. O corpo da mulher de 21 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.