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Lei Maria da Penha

Namorado é preso após bater em adolescente e esfaquear padrasto em Vila Velha

Depois da confusão, o suspeito foi autuado pelos crimes e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. As polícias não informaram o nome do suspeito preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2024 às 11:45

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 11:45

Menina de 15 anos foi agredida, e padrasto entrou na briga em Vila Velha
Menina de 15 anos foi agredida, e padrasto entrou na briga em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti
Um jovem de 25 anos foi preso após uma confusão que envolveu a namorada dele, uma adolescente de 15 anos, e o padrasto dela, um homem de 41 anos, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na noite de domingo (27). O jovem é suspeito de agredir a menina e também dar golpes de faca no homem. Depois da confusão, o suspeito foi autuado pelos crimes e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome do homem preso não será informado nesta reportagem para não expor a vítima, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD).
De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada na noite de domingo (27) para atendimento de ocorrência de agressão a uma mulher. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com uma adolescente de 15 anos que relatou ter sido agredida pelo companheiro, um homem de 25 anos, após uma discussão dentro da casa em que eles vivem. Segundo a vítima, o indivíduo a ameaçou com uma faca e deu um soco nela.
O padrasto da adolescente, um homem de 42 anos, que reside em uma casa próxima do local, ouviu os gritos e interveio. O padrasto de 42 anos e o suspeito de 25 anos começaram a discutir e brigar.
A Polícia Militar informou que o padrasto foi levado pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O boletim de ocorrência da corporação detalha que o homem de 42 anos ficou ferido após golpes de faca na testa e no braço. Nesta segunda (28), o homem já havia recebido alta e estava em casa.
Padrasto, ferido na briga em Vila Velha, não quis dar entrevista
Padrasto, que ficou ferido na briga em Vila Velha, não quis dar entrevista Crédito: Roberto Pratti
A vítima de 15 anos, acompanhada da mãe, foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional para registro da ocorrência. O padrasto não quis gravar entrevista, mas disse que a enteada continua em choque com o ocorrido.
Antes de ser preso, o suspeito foi encaminhado ao Pronto Atendimento da Glória, já que estava com algumas escoriações no rosto. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, e privação de liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, com duas qualificadoras: por a vítima ser cônjuge ou companheira do suspeito e por o crime ter sido praticado contra menor de 18 anos, todos conforme previsto na Lei Maria da Penha - além de uma lesão corporal qualificada. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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