Namorado é preso após bater em adolescente e esfaquear padrasto em Vila Velha

Menina de 15 anos foi agredida, e padrasto entrou na briga em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Um jovem de 25 anos foi preso após uma confusão que envolveu a namorada dele, uma adolescente de 15 anos, e o padrasto dela, um homem de 41 anos, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , na noite de domingo (27). O jovem é suspeito de agredir a menina e também dar golpes de faca no homem. Depois da confusão, o suspeito foi autuado pelos crimes e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome do homem preso não será informado nesta reportagem para não expor a vítima, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD).

De acordo com a Polícia Militar , a corporação foi acionada na noite de domingo (27) para atendimento de ocorrência de agressão a uma mulher. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com uma adolescente de 15 anos que relatou ter sido agredida pelo companheiro, um homem de 25 anos, após uma discussão dentro da casa em que eles vivem. Segundo a vítima, o indivíduo a ameaçou com uma faca e deu um soco nela.

O padrasto da adolescente, um homem de 42 anos, que reside em uma casa próxima do local, ouviu os gritos e interveio. O padrasto de 42 anos e o suspeito de 25 anos começaram a discutir e brigar.

A Polícia Militar informou que o padrasto foi levado pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O boletim de ocorrência da corporação detalha que o homem de 42 anos ficou ferido após golpes de faca na testa e no braço. Nesta segunda (28), o homem já havia recebido alta e estava em casa.

Padrasto, que ficou ferido na briga em Vila Velha, não quis dar entrevista Crédito: Roberto Pratti

A vítima de 15 anos, acompanhada da mãe, foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional para registro da ocorrência. O padrasto não quis gravar entrevista, mas disse que a enteada continua em choque com o ocorrido.