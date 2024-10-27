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Crime

Entregador é baleado na varanda de casa após confusão em Cariacica

Caso ocorreu na noite de sábado (26), no bairro Santana; homem de 27 anos disse que ele e outra pessoa se envolveram em confusão com o suspeito horas antes dos disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2024 às 11:05

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:05

Homem é baleado após discussão em Cariacica
Homem é baleado após discussão em Cariacica Crédito: Júlio Barros
Um entregador de 27 anos foi baleado por tiros de raspão na varanda de casa, na noite de sábado (26), no bairro Santana, em Cariacica. À reportagem da TV Gazeta, o homem contou que estava sentado na varanda de casa com o proprietário da residência – que seria o alvo dos tiros – quando o suspeito chegou efetuando os disparos.
Para a Polícia Militar, a vítima relatou que no dia do crime, mais cedo, ele e o dono da casa teriam se envolvido em uma confusão com um homem, que voltou mais tarde para realizar o ataque. Ainda conforme o entregador, o atirador desceu a rua a pé e já virou a esquina atirando, fugindo em seguida. O alvo dos tiros se escondeu e não foi ferido.
Já o entregador foi atingido de raspão e socorrido por moradores até o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

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