Entregador é baleado na varanda de casa após confusão em Cariacica

Um entregador de 27 anos foi baleado por tiros de raspão na varanda de casa, na noite de sábado (26), no bairro Santana, em Cariacica. À reportagem da TV Gazeta, o homem contou que estava sentado na varanda de casa com o proprietário da residência – que seria o alvo dos tiros – quando o suspeito chegou efetuando os disparos.
Para a Polícia Militar, a vítima relatou que no dia do crime, mais cedo, ele e o dono da casa teriam se envolvido em uma confusão com um homem, que voltou mais tarde para realizar o ataque. Ainda conforme o entregador, o atirador desceu a rua a pé e já virou a esquina atirando, fugindo em seguida. O alvo dos tiros se escondeu e não foi ferido.
Já o entregador foi atingido de raspão e socorrido por moradores até o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.
* Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.