Motorista sem CNH é preso após atropelar adolescente de 13 anos na Serra

Um jovem de 18 anos foi preso após atropelar um adolescente, de 13 anos, no tobogã do bairro Eldorado, na Serra , durante a noite deste sábado (26). Segundo relato do pai da vítima à Polícia Militar, o carro do suspeito descia pela região quando, subiu no canteiro central, invadiu a contramão, colidiu com um poste, atropelou o filho dele e depois caiu em uma ribanceira.

Um vídeo feito no local (veja acima) mostra o poste quebrado e seguro pelos fios, e o automóvel com pisca alerta ligado. Segundo a PM, o teste do bafômetro deu positivo para o motorista, que não tinha carteira de habilitação.

A corporação informou que ao chegar no local encontrou o jovem em uma casa. Isso porque, com medo da ação dos moradores, o adolescente preferiu se refugiar. A vítima do atropelamento recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) acompanhada de seu pai e, em seguida, foi encaminhado para hospital particular.

“O condutor, de 18 anos, foi retirado do local por questões de segurança e conduzido ao posto de trânsito. Diante dos fatos, foram confeccionados os autos de infração e o condutor foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Serra”, informou a PM, em nota.

Sobre o prejuízo no poste, a EDP disse que foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Martim Pescador - onde fica o tobogã - após a colisão de um veículo com um poste. A equipe da concessionária esteve no local para seguir os protocolos de segurança e eliminar os riscos à população e o fornecimento de energia da região não foi impactado.

A Polícia Civil informou que o jovem de 18 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra onde foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com dois aumentos de pena: por não possuir carteira de habilitação e outro por ocorrer na faixa de pedestres ou na calçada.