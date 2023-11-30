Motociclista bate e cai do viaduto de Carapina na Serra; veja vídeo

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após bater no canteiro, perder o controle da moto e cair do viaduto de Carapina, na Serra, na noite desta quarta-feira (29). Testemunhas relataram que ele trabalha como motoboy e ia em direção ao bairro Boa Vista quando o acidente ocorreu. Confira o momento da queda no vídeo acima.
Nas imagens de videomonitoramento é possível ver que a moto ficou em cima do viaduto e o motociclista foi jogado contra a grade e caiu no chão. Conforme apuração da TV Gazeta com o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), o motoboy foi socorrido com vida e sofreu várias fraturas, sendo necessário intubá-lo ainda no local do acidente.
Em agosto, outro acidente ocorreu no mesmo local. Na ocasião, um professor de educação física, de 28 anos, perdeu o controle da direção e caiu com o carro em um campo de futebol society, que fica abaixo do viaduto.
Responsável pelo viaduto, a Secretaria de Estado de Mobilidade (Semobi) foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o acidente ocorreu "após o motociclista perder o controle do veículo em uma via reta e plana, asfaltada, iluminado e devidamente sinalizada. A Secretaria irá providenciar o reparo da grade de proteção comprometida após o impacto".
Segundo a Semobi, o governo do Estado entregou um projeto conforme os padrões estabelecidos vigentes, "contribuindo para a criação de um ambiente viário fluido e seguro. O gradil serve para proteção de pedestres e ciclistas contra queda em altura e para separação entre a área pública e privada. Para segurança no trânsito, é crucial o cumprimento às normas de trânsito, incluindo o respeito ao limite de velocidade", concluiu a pasta.