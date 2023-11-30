Motociclista bate e cai do viaduto de Carapina na Serra; veja vídeo

Responsável pelo viaduto, a Secretaria de Estado de Mobilidade (Semobi) foi procurada pela reportagem e informou, em nota, que o acidente ocorreu "após o motociclista perder o controle do veículo em uma via reta e plana, asfaltada, iluminado e devidamente sinalizada. A Secretaria irá providenciar o reparo da grade de proteção comprometida após o impacto".

Segundo a Semobi, o governo do Estado entregou um projeto conforme os padrões estabelecidos vigentes, "contribuindo para a criação de um ambiente viário fluido e seguro. O gradil serve para proteção de pedestres e ciclistas contra queda em altura e para separação entre a área pública e privada. Para segurança no trânsito, é crucial o cumprimento às normas de trânsito, incluindo o respeito ao limite de velocidade", concluiu a pasta.