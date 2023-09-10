Morre 3ª vítima de acidente com carreta na BR 101 em Itapemirim

Após 9 dias internado, o motorista do Fiat Palio que sofreu lesões graves após um acidente com uma carreta Scania, no último dia 31 de agosto, não resistiu e morreu sábado (9). Segundo informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, no dia da colisão, ocorrida por volta das 20h30 na BR 101, no município de Itapemirim, Sul do Estado, ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu e veio a óbito.
O condutor de 29 anos é a terceira vítima do acidente que já havia deixado duas pessoas mortas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as outras — que morreram no local da batida —, são Roselene Luiz Costa, de 16 anos e Welvis Luiz Costa, de 19 anos, e estavam no mesmo carro com o motorista, que não foi identificado.