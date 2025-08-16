Moradores de Jardim Camburi protestam contra obras do mergulhão

Um protesto reúne moradores de Jardim Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (16), em frente ao canteiro de obras do mergulhão, no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul. O grupo usa faixas, cartazes e carro de som para criticar a intervenção, que está sendo executada pela prefeitura e deve alterar o tráfego no bairro.