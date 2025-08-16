A Gazeta - Agora

Moradores de Jardim Camburi protestam contra obras do mergulhão

Publicado em 16/08/2025 às 10h32
Grupo de manifestantes usou cartaz, faixa e carro de som para criticar as obras do mergulhão em Jardim Camburi, Vitória
Um protesto reúne moradores de Jardim Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (16), em frente ao canteiro de obras do mergulhão, no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul. O grupo usa faixas, cartazes e carro de som para criticar a intervenção, que está sendo executada pela prefeitura e deve alterar o tráfego no bairro.

Conforme divulgado pela administração municipal, o projeto de construção do mergulhão em Jardim Camburi prevê acabar com faixas de pedestres no encontro da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul e, ainda, a retirada dos semáforos existentes no local. Como compensação, deverá ser implantada uma passarela para os moradores acessarem a praia ou saírem da orla em direção ao bairro.

Mergulhão de Camburi: projeto de passarela é criticado nas redes sociais

