Moradores de bairro na Serra contam com nova linha do Transcol

Uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol passou a atender moradores do bairro Colina do Campo, na Serra, neste ano. A linha 840 — Colina do Campo via Trevo de Maringá — começou a operar na terça-feira (2), com até 16 viagens por dia.
Além de Colina do Campo, o 840 também vai circular por bairros adjacentes. O primeiro ônibus sai às 4h30 da madrugada, partindo do bairro. As demais partidas saem do Terminal de Laranjeiras e o último horário de saída é às 23h25, em dias úteis.
A linha 840 sai do Terminal de Laranjeiras, passa pela Rodovia Norte/Sul, Avenida Civit, seguindo pela BR 101, pela Avenida Principal (em Campinho), Avenida Vitória Régia, Rua Pingo de Ouro, Rua dos Cravos, Rua 8, Rua 3, Viaduto Jorge Caçulo, Rodovia Norte/Sul e retorna ao Terminal de Laranjeiras.