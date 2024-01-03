Moradores de bairro na Serra contam com nova linha do Transcol

Nova linha 840 do Sistema Transcol, na Serra. Crédito: Divulgação/Governo do ES

Uma nova linha de ônibus do Sistema Transcol passou a atender moradores do bairro Colina do Campo, na Serra, neste ano. A linha 840 — Colina do Campo via Trevo de Maringá — começou a operar na terça-feira (2), com até 16 viagens por dia.

Além de Colina do Campo, o 840 também vai circular por bairros adjacentes. O primeiro ônibus sai às 4h30 da madrugada, partindo do bairro. As demais partidas saem do Terminal de Laranjeiras e o último horário de saída é às 23h25, em dias úteis.