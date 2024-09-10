Michelle Bolsonaro deve visitar o ES na quarta (11), diz PL Mulher

Michelle Bolsonaro deve cumprir agenda no Espírito Santo nesta quarta (11) Crédito: Carolina Antunes/PR - 28/08/2020

A ex-primeira-dama da República e atual presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro , deve visitar cidades do Espírito Santo nesta quarta-feira (11). O anúncio foi feito nesta terça (10) pela presidente estadual do PL Mulher, Karla Malta, pelo candidato do PL à prefeitura de Colatina, Luciano Merlo , e pela vice da chapa, Bispa Eliane Leal , em um vídeo divulgado nas redes sociais.

A agenda deve começar por Colatina , no Noroeste do Estado, às 9h, com uma concentração em frente ao Capitão Bar, no bairro Colatina Velha, seguida de uma carreata e de um evento em Itajuby.

“Espalha a notícia. Pode bater na porta do vizinho e avisar: quarta-feira de manhã, Michelle Bolsonaro aqui em Colatina”, disse Karla Malta, filha do senador e presidente estadual do PL, Magno Malta. Ao fim do vídeo, acrescentou: “Se você achou que a Michelle Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro, ou mais alguém do 'Deus, Pátria, Família 22' apoiava outro candidato aqui em Colatina que não essa dupla, errou”.

Em Linhares , no Norte do Estado, a visita de Michelle deve ocorrer durante a tarde, conforme divulgado pelo candidato a prefeito pelo PL, Maurinho Rossoni . A agenda terá início às 15h, com um encontro reservado entre Michelle e os candidatos a vereadores da coligação União da Direita Linharense.

Às 17h, uma carreata sairá da Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade, em direção a diversos bairros do município. Um comício, aberto à população, no Conceição Hall, às 19h, encerra a visita na cidade do Norte capixaba.