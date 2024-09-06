Menina conta para mãe que é abusada e padrasto é preso em Castelo

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12, em Castelo, Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (6). Em denúncia à Polícia Militar, a mãe da adolescente disse que a própria filha pediu ajuda, contando que era abusada pelo padrasto e que a violência começou há cerca de três semanas, sempre por volta das 5 horas da manhã. A vítima disse que era ameaçada para que não contasse a ninguém sobre o que estava acontecendo.
Após a denúncia da filha, a mãe esperou o companheiro acordar, foi ao quarto da menina e flagrou o homem tentando beijar a adolescente — momento em que a mulher protegeu a menina e acionou a Polícia Militar por meio do 190. À polícia, o suspeito negou as acusações, e disse que ia ao quarto para desejar bom dia e se despedir da adolescente antes de ir trabalhar.
Levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, informou a Polícia Civil.