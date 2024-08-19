Marinha alerta para ventania no litoral do ES durante passagem de frente fria

A passagem de uma frente fria pode trazer ventos de até 60 km/h no litoral do ES Crédito: Vitor Jubini

A passagem de uma frente fria pode afetar a faixa litorânea entre Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio de Janeiro até Guarapari, no Espírito Santo, provocando ventos de intensidade de até 60 km/h, entre a noite desta segunda-feira (19) e a tarde de terça-feira (20), alertou a Marinha do Brasil.

Nesta segunda, moradores da Grande Vitória já relatam uma forte ventania. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), para a terça-feira, a atuação de um sistema de alta pressão vai manter o tempo estável no Estado. O sol predomina durante o dia, sem previsão de chuva, e as temperaturas seguem elevadas por todas as regiões capixabas. O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba.