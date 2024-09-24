Marido dá socos e usa até chicote para agredir esposa em Mimoso do Sul

A PM descreveu em boletim de ocorrência que, conforme relatos aos militares, o homem de 45 anos faz uso de bebida alcoólica e fica agressivo. A mulher contou aos policiais que o marido lhe deu socos e, com um chicote, feriu a mão dela. O indivíduo ainda ameaçou ela e a filha de morte caso chamassem a polícia.