Marido dá socos e usa até chicote para agredir esposa em Mimoso do Sul

Uma mulher de 41 anos foi agredida pelo marido com socos pelo corpo e até com uso de chicote no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24). O suspeito foi detido pela Polícia Militar após uma vizinha ouvir os gritos da vítima e acionar a Polícia Militar.
A PM descreveu em boletim de ocorrência que, conforme relatos aos militares, o homem de 45 anos faz uso de bebida alcoólica e fica agressivo. A mulher contou aos policiais que o marido lhe deu socos e, com um chicote, feriu a mão dela. O indivíduo ainda ameaçou ela e a filha de morte caso chamassem a polícia.
Uma vizinha ouviu os gritos, foi ao local e encontrou a vítima no chão com o chicote no pescoço e o marido em cima dela. Ela chamou a polícia, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Apóstolo São Pedro, no município.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.