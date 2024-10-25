Marido agride esposa por não devolver ‘anéis amaldiçoados’ no Sul do ES

Hospital Apóstolo São Pedro, em Mimoso do Sul, para onde mulher foi levada Crédito: Divulgação | Prefeitura de Mimoso do sul

Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo marido com socos e empurrões na última quinta-feira (24) em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. Conforme apuração da reportagem com a Polícia Militar, as agressões ocorreram após o homem exigir que a vítima devolvesse a ele 'anéis amaldiçoados', e ela dizer que as joias não estavam na casa. O indivíduo disse que uma cigana teria dito a ele que os objetos estavam causando brigas entre o casal.

No Hospital Apóstolo Pedro, para onde a vítima foi levada, a mulher contou aos policiais que o marido, após contar a uma cigana que as joias custavam R$ 20 mil cada, ouviu dela o conselho de que as peças estavam amaldiçoadas, causando tantos desentendimentos entre e a esposa, por isso ele deveria se desfazer delas.

Enquanto o casal tomava café da manhã, o homem questionou a esposa sobre os anéis, e ela contou que as joias estavam com a filha dela, em Muqui. A mulher disse que o marido ficou furioso e iniciou as agressões, a empurrando, o que a fez desequilibrar e bater a cabeça na pia. Ela pediu socorro na rua e populares a levaram para o hospital. O homem foi procurado pela Polícia Militar, mas não foi encontrado.