Mais um hospital adota medidas preventivas após a contaminação no Santa Rita
O Hospital Vitória Apart, na Serra, intensificou medidas preventivas na unidade após a confirmação de casos de contaminação entre profissionais do Hospital Santa Rita, em Vitória. Na manhã deste sábado (25), a Unimed Vitória já havia divulgado um novo protocolo de prevenção para suas unidades.
A principal medida adotada pelo Vitória Apart é o monitoramento ativo de todos os profissionais que estiveram no Santa Rita nos últimos 14 dias. Ainda que assintomáticos, eles deverão sinalizar quando estiveram no hospital ao longo dessas duas semanas. No caso de sintomas, deverão informar ainda a data de início.
O colaborador com duplo vínculo deverá procurar atendimento médico, na presença de febre persistente associada a um dos seguintes sintomas: cefaleia intensa, mialgia, dor torácica retroesternal ou em hemitórax, tosse, desconforto respiratório, dispneia- sem dessaturação. Além disso, comunicar à sua chefia imediata que reportará o caso ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para avaliar necessidade de notificação à Vigilância Estadual.
Neste momento, não há recomendação de uso universal de máscaras, que permanecem indicadas apenas em situações de atendimento direto a pacientes em isolamento respiratório. O hospital também reforçou a importância da higienização das mãos em todos os atendimentos, antes e depois do contato com pacientes ou superfícies próximas.