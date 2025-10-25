Mais um hospital adota medidas preventivas após a contaminação no Santa Rita

Vitória Apart Hospital, na Serra: reforço nas medidas de prevenção Crédito: Ricardo Medeiros

A principal medida adotada pelo Vitória Apart é o monitoramento ativo de todos os profissionais que estiveram no Santa Rita nos últimos 14 dias. Ainda que assintomáticos, eles deverão sinalizar quando estiveram no hospital ao longo dessas duas semanas. No caso de sintomas, deverão informar ainda a data de início.

O colaborador com duplo vínculo deverá procurar atendimento médico, na presença de febre persistente associada a um dos seguintes sintomas: cefaleia intensa, mialgia, dor torácica retroesternal ou em hemitórax, tosse, desconforto respiratório, dispneia- sem dessaturação. Além disso, comunicar à sua chefia imediata que reportará o caso ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para avaliar necessidade de notificação à Vigilância Estadual.