Casos de contaminação

Unimed adota protocolo especial e vai isolar pacientes após contaminação no Hospital Santa Rita

Entre as principais ações implementadas está a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas assistenciais pela equipe que atua na triagem

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09:39

Enfermeiros que atuam na triagem em unidades da Unimed devem utilizar máscara N95, luvas e capote, com troca dos equipamentos após o atendimento de pacientes suspeitos Crédito: Edson Chagas/A Gazeta/Arquivo

A Unimed Espírito Santo determinou a adoção imediata de protocolos de prevenção em suas unidades de pronto atendimento e hospitalares, após a confirmação de casos de contaminação entre profissionais do Hospital Santa Rita. As orientações foram enviadas pela Diretoria de Recursos Próprios da cooperativa a todas as equipes nesta sexta-feira (24).

Entre as principais ações implementadas está a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas assistenciais. Segundo o comunicado interno, enfermeiros que atuam na triagem devem utilizar máscara N95, luvas e capote, com troca dos equipamentos após o atendimento de pacientes suspeitos. Os demais colaboradores devem usar máscara cirúrgica durante todo o expediente.

Os pacientes também estão incluídos no protocolo. Qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios ou gripais deve usar máscara cirúrgica assim que entrar nas unidades. Pacientes com vínculo com o Hospital Santa Rita e sintomas gripais precisam ser identificados logo na triagem e encaminhados diretamente para a sala de isolamento, a fim de evitar o contato com outros usuários e profissionais.

Esses casos deverão ser atendidos por equipes equipadas com máscara N95, capote e luvas, conforme recomendação preventiva.

A Unimed reforça que as medidas têm caráter preventivo e visam à proteção das equipes e dos pacientes, destacando que o momento exige atenção redobrada. “Até o momento, não há indícios de transmissão entre pessoas fora do ambiente hospitalar, e o agente causal ainda está sendo investigado”, informou a diretoria.

As medidas foram adotadas após a identificação de funcionários do Hospital Santa Rita com suspeita de contaminação por agente ainda não confirmado. Diante do registro desses casos, a cooperativa decidiu reforçar os protocolos de biossegurança para limitar possíveis transmissões dentro das unidades e garantir a continuidade da assistência com segurança.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta