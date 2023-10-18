Ladrão de máscara rouba carro na Praia da Costa, em Vila Velha

Logo em seguida, o suspeito usa um objeto e consegue abrir a fechadura do carro em menos de 20 segundos. Ele entra no veículo pelo banco do motorista e cerca de oito minutos depois, às 2h32, liga o carro e sai. O outro veículo de onde ele desembarcou acompanha o carro guiado pelo suspeito.

Conforme moradores disseram à TV Gazeta, outros veículos já foram roubados na região. Não há informações se o proprietário do carro registrou um boletim de ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, a região da Praia da Costa recebe ações de policiamento ostensivo, bem como cercos táticos, abordagens, além de visitas tranquilizadoras aos comércios. O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressalta que está à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de segurança pública desenvolvidas no local. Afirmou, ainda, que em casos de suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190).