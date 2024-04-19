Jovem morre após explosão em bar de Vila Velha; veja vídeo

(veja acima). Um jovem de 23 anos, identificado como Gustavo Freitas Palassi, teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos após uma explosão em um bar de Aribiri, em Vila Velha , na noite da última segunda-feira (15). Imagens internas do estabelecimento mostram o momento em que a churrasqueira pega fogo

De acordo com a apuração da TV Gazeta com populares, uma pessoa teria usado metanol – um líquido inflamável –, para o carvão pegar fogo mais rápido. O bar onde tudo ocorreu fica na rua José Rodrigues de Carvalho, ao lado de um campo de futebol.

Em entrevista para o repórter Cristian Miranda, o dono do imóvel contou que, depois do ocorrido, as pessoas colocaram Gustavo em um carro, até encontrarem uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem, então, recebeu os primeiros atendimentos perto de uma praça do bairro.