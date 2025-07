Em São Mateus

Jovem é sepultado 50 dias após morrer em explosão em fábrica no ES

Foi sepultada nesta sexta-feira (11) a primeira vítima a morrer após uma explosão em uma indústria termoquímica na localidade de Paulista, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Por meio das redes sociais, familiares divulgaram uma publicação dizendo "após 50 dias de saudade e espera, chegou o momento de nos despedirmos oficialmente do Lorran".