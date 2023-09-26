Jovem é chamado em casa de madrugada e aparece morto em Cariacica

Um jovem de 20 anos foi assassinado com seis tiros na madrugada desta terça-feira (26), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. De acordo com familiares, por volta de 1h, Kaian Aguiar da Conceição foi chamado em casa e depois apareceu morto em um terreno baldio, que fica a pelo menos seis quadras da residência dele.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Kaian já estava sendo ameaçado de morte. Dos seis tiros, cinco foram na cabeça, o que reforça a hipótese de execução. Os investigadores acreditam que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.
A polícia recebeu a informação, ainda, de que Kaian, em novembro do ano passado, teria participado de um sequestro e, nesse crime, ele e um comparsa teriam quebrado as costelas da vítima. Em relação à morte de Kaian nesta madrugada, até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.