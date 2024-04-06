Jovem é baleado por suspeitos de carro em Vila Nova de Colares na Serra

Um jovem de 24 anos foi baleado no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (5), e a vítima foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Policiais militares estiveram no local e conversaram com a esposa da vítima, que contou que o marido estava no bairro Vila Nova de Colares quando indivíduos em um carro passaram e efetuaram os disparos. Nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com o Disque-denúncia (181). As informações são sigilosas e podem ser cruciais para o avanço das investigações", ressaltou a corporação.