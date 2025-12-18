Jovem é assassinado a tiros em bairro de São Mateus

Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17) no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o tio da vítima contou aos agentes que ele estava em casa quando ouviu barulhos de tiros. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o sobrinho caído no chão.

Vitor foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas a equipe médica informou que ele já chegou sem vida à unidade. Na cintura da vítima foi encontrado um carregador de pistola com 13 munições. A equipe da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.