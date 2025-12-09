Operação Salve Jorge prende oito suspeitos de tráfico em Rio Bananal
A Polícia Civil prendeu oito pessoas durante a Operação Salve Jorge, realizada na manhã desta terça-feira (9) para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação ocorreu no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e contou com apoio das delegacias de Linhares e Sooretama.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o grupo era responsável por abastecer a região com maconha, crack e cocaína. Além das prisões, os agentes apreenderam duas armas de fogo, munições e uma quantidade de drogas pronta para venda.
Foram presos:
- Tiago Peroni Salvador, 23 anos;
- Raquel Santos Paulino, 24 anos;
- Luciano das Neves Barreto, 26 anos;
- Matheus Gabriel Couto, 20 anos;
- Valdemiro dos Santos Neto, 87 anos;
- Eduardo Vieira Ferrari, 18 anos;
- Paulo Henrique de Jesus Martins, 19 anos;
- Rafael de Oliveira Lopes, 19 anos.
A reportagem de A Gazeta mantém este espaço aberto para manifestações da defesa dos suspeitos.