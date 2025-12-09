Operação Salve Jorge prende oito suspeitos de tráfico em Rio Bananal

A Polícia Civil prendeu oito pessoas durante a Operação Salve Jorge, realizada na manhã desta terça-feira (9) para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação ocorreu no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e contou com apoio das delegacias de Linhares e Sooretama.