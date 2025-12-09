A Gazeta - Agora

Operação Salve Jorge prende oito suspeitos de tráfico em Rio Bananal

Publicado em 09/12/2025 às 13h47
Tiago, Raquel, Luciano, Matheus, Valdemiro, Eduardo, Paulo Henrique e Rafael durante a Operação Salve Jorge, em Rio Bananal Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil prendeu oito pessoas durante a Operação Salve Jorge, realizada na manhã desta terça-feira (9) para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ação ocorreu no distrito de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, e contou com apoio das delegacias de Linhares e Sooretama.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o grupo era responsável por abastecer a região com maconha, crack e cocaína. Além das prisões, os agentes apreenderam duas armas de fogo, munições e uma quantidade de drogas pronta para venda.

Foram presos:

  • Tiago Peroni Salvador, 23 anos;
  • Raquel Santos Paulino, 24 anos;
  • Luciano das Neves Barreto, 26 anos;
  • Matheus Gabriel Couto, 20 anos;
  • Valdemiro dos Santos Neto, 87 anos;
  • Eduardo Vieira Ferrari, 18 anos;
  • Paulo Henrique de Jesus Martins, 19 anos;
  • Rafael de Oliveira Lopes, 19 anos.

A reportagem de A Gazeta mantém este espaço aberto para manifestações da defesa dos suspeitos.

