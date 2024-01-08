Jovem de moto bate em barranco e morre em Presidente Kennedy

O motociclista teria batido em um barranco às margens da via. Nenhuma irregularidade foi constatada quanto ao condutor ou veículo. A Polícia Civil foi acionada após a morte e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.