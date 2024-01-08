Jovem de moto bate em barranco e morre em Presidente Kennedy

Um jovem de 29 anos morreu em um acidente de moto na madrugada de domingo (7) na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A vítima, que estava pilotando o veículo, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.
O motociclista teria batido em um barranco às margens da via. Nenhuma irregularidade foi constatada quanto ao condutor ou veículo. A Polícia Civil foi acionada após a morte e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.