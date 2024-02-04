Jovem com deficiência brilha na bateria da Novo Império

Alexander Henrique, de 27 anos, esbanjou simpatia à frente da bateria da Novo Império. Ele teve a ajuda da amiga Carol Callegari e atravessou a avenida tocando caixa. Há cinco anos ele começou a ir aos ensaios da escola e foi convidado a participar da bateria.

"Comecei a frequentar os ensaios e sempre fui muito bem acolhido por todos. Devido a minha deficiência tenho dificuldade na fala e coordenação motora, o que me dificulta a andar. Mas isso não me impede de desfilar pela agremiação, que é a escola do meu coração. A Império foi algo muito bom que aconteceu na minha vida, onde consigo demonstrar minha emoção de estar ali", disse o jovem, que escreveu o texto em um celular para esta entrevista.

Ele ainda comentou que participar da bateria da Novo Império foi algo muito bom e que ajudou no desenvolvimento dele.

"Para mim, é uma alegria muito grande, eu amo essa escola que é muito acolhedora. Depois que fui a primeira vez ao ensaio, não largo mais."