Jaguatirica filhote é encontrada em propriedade rural em Vargem Alta

Filhote de jaguatirica foi encontrado em propriedade rural em Vargem Alta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vargem Alta

Um filhote de jaguatirica foi resgatado na comunidade de Vila Maria, no interior de Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o resgate aconteceu na quarta-feira (12) quando um morador estava cavando em sua propriedade para uma instalação de iluminação e encontrou o felino em um buraco.

O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/CETAS), na Serra, onde vai receber os cuidados necessários e passar por reabilitação.