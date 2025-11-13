Filhote de jaguatirica é resgatado em São Gabriel da Palha
Um filhote de jaguatirica foi resgatado na zona rural de São Gabriel da Palha, região Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (13). O animal silvestre foi encontrado desorientado e debilitado no córrego Araras por uma moradora, que acionou a equipe para o resgate.
Após o atendimento inicial, o filhote foi encaminhado à Polícia Militar Ambiental de Colatina, que o levou ao hospital veterinário do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC). Após os cuidados, seguirá para o CEREIAS, em Aracruz, para recuperação e reintrodução na natureza.
Segundo o Secretário de Meio Ambiente do município, Luiz Eduardo Tesch, o contato imediato com a Polícia Militar Ambiental pode garantir a segurança do animal e evitar riscos para ele quanto para a comunidade.