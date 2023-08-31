Itatiaia faz mutirão para contratar trabalhadores no Norte do ES

A Itatiaia, fábrica de móveis e eletrodomésticos, vai fazer um mutirão para contratar novos trabalhadores para a unidade de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O atendimento será neste sábado, 2 de setembro, na Câmara Municipal do município.

As oportunidades são para os cargos de montador embalador e ajudante de produção. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. É necessário levar documento com foto (CNH ou RG), carteira de trabalho (física ou digital), currículo atualizado com foto e certificado de reservista para homens.

As senhas serão entregues das 7 às 9 horas e as entrevistas realizadas das 9 às 15 horas.