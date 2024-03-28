Irmãos são mortos a tiros em Ecoporanga

Caso é investigado pela Delegacia de Ecoporanga Crédito: Larissa Avilez

A reportagem de A Gazeta apurou com a PM que atua na cidade que o crime não teve testemunhas, mas as vítimas foram encontradas dentro de um carro onde havia drogas como cocaína, maconha e crack. Um dos homens tinha um simulacro de uma arma na cintura. A autoria e a motivação estão sendo apuradas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento, informou a Polícia Civil

“A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, diz a corporação.