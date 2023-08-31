Indígenas ocupam a ES 010 em segundo dia de protesto em Aracruz

Trator fechando estrada em manifestação indígena na ES 010, em Aracruz Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O protesto de indígenas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, chega ao segundo dia nesta quinta-feira (31). As manifestações acontecem na ES 010, na altura da Aldeia Boa Esperança, e começou às 8h. O trânsito está parcialmente interditado no local, com a liberação para a passagem de veículos a cada 20 minutos, segundo o cacique Antônio Carlos, da Aldeia de Comboios.

Os povos indígenas estão reunidos para acompanhar o julgamento do marco temporal de terras indígenas, retomado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira.