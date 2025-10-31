Vídeo

Incêndio dentrói oficina de moto e danifica apartamentos vizinhos em Viana

Dono do imóvel disse acreditar que incêndio tenha sido na parte elétrica do local; segundo ele, ninguém ficou ferido, mas apartamentos em um prédio vizinho foram danificados

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:41

Uma oficina de motos pegou fogo na noite de quinta-feira (30) em Viana Sede. Além do prejuízo no estabelecimento, apartamentos em um prédio vizinho ficaram danificados após terem sido atingidos pelo incêndio. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o local em chamas enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter o fogo. À repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o dono do imóvel disse acreditar que o incêndio, que começou por volta das 19h, tenha sido na parte elétrica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada e constatou que as chamas ocorriam no interior da oficina de motos, que estava fechada. Os militares conseguiram abrir a porta de ferro e visualizaram cerca de cinco motocicletas, máquinas e materiais inflamáveis, como graxa e óleo. Tudo foi consumido pelas chamas.

Ainda conforme informado pela corporação, atrás da oficina há um prédio de três andares que foi atingido pela fumaça e calor das chamas, com danos materiais registrados em todos os apartamentos, como vidros de janelas quebrados e cortinas queimadas, sendo que os danos mais importantes foram registrados no apartamento do último andar do edifício, que foi quase todo danificado.

"A equipe utilizou espuma para o combate às chamas e contou com apoio de um caminhão pipa da prefeitura. A ocorrência durou entre duas e três horas, até a completa extinção do incêndio e posterior rescaldo, para garantir a segurança do local e impedir a reignição. Com a cena segura, os moradores foram autorizados a entrar nos apartamentos para a retirada de pertences, mas foram orientados a sair em seguida e dormir em outro local, pois o fogo danificou a rede elétrica, além de haver muita fuligem nos apartamentos, representando risco aos moradores. Não houve feridos socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Não houve solicitação de perícia, nem por parte do proprietário da oficina, nem por parte dos moradores do prédio", informou o Corpo de Bombeiros.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta