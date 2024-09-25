Incêndio atinge vegetação em Colatina e suspeito de atear fogo é detido

Um homem de 59 anos foi detido após denúncias de que ele teria ateado fogo em uma área de vegetação às margens da rodovia ES 446, no bairro Luiz Iglesias, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. As chamas tiveram início na tarde desta quarta-feira (25). Em registros feitos por leitores de A Gazeta é possível observar o desespero dos moradores da região ao perceber que o fogo chegava próximo às residências. Caminhões-pipa da prefeitura atuaram em parceria com o Corpo de Bombeiros para auxiliar no combate às chamas.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o incêndio negou ter ateado fogo na vegetação. Porém, o homem teria sido identificado por uma testemunha que o viu às margens da rodovia momentos antes do início das chamas. Ele foi conduzido à 15ª Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, pois, de acordo com a Polícia Civil, a testemunha não compareceu à delegacia. "Ao ser contatada por telefone, relatou que não presenciou o momento exato em que o fogo foi ateado, apenas viu o suspeito passando pelo local de bicicleta. Sem testemunho direto do ato e sem a apreensão de objetos que ligassem o suspeito ao crime, como um isqueiro, a prisão não pode ser efetuada", explicou. A corporação salientou que o caso segue em investigação.
Pelo fato do fogo ter se aproximado das casas, equipes da Empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pelo fornecimento de energia na cidade, se deslocaram até o local. Segundo a concessionária, foi verificado que o incêndio havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros. Não houve a necessidade de interrupção de energia. Por nota, os bombeiros informaram que não houve relatos de vítimas ou danos materiais, mas, segundo a Defesa Civil de Colatina uma área de obra foi parcialmente atingida. O órgão municipal informou que vai realizar nesta quinta-feira (26) um sobrevoo com drone para fazer um levantamento de danos, prejuízos e tamanho da área atingida.