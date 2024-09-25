Incêndio atinge vegetação em Colatina e suspeito de atear fogo é detido

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o incêndio negou ter ateado fogo na vegetação. Porém, o homem teria sido identificado por uma testemunha que o viu às margens da rodovia momentos antes do início das chamas. Ele foi conduzido à 15ª Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, pois, de acordo com a Polícia Civil, a testemunha não compareceu à delegacia. "Ao ser contatada por telefone, relatou que não presenciou o momento exato em que o fogo foi ateado, apenas viu o suspeito passando pelo local de bicicleta. Sem testemunho direto do ato e sem a apreensão de objetos que ligassem o suspeito ao crime, como um isqueiro, a prisão não pode ser efetuada", explicou. A corporação salientou que o caso segue em investigação.