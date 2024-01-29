Idoso é preso ao tentar matar homem com quem havia brigado há anos em Alegre

Um idoso de 74 anos foi preso após tentar matar a tiros um homem de 37 anos no bairro Clério Moulin, em Alegre, na região do Caparaó, na noite de sábado (27). O idoso foi encontrado no hospital da cidade após buscar atendimento e confessou que tentou matar homem a tiros.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito atirou duas vezes contra o homem, mas não o atingiu. A vítima disse que há dois anos trabalhou de servente de pedreiro para o suspeito, houve uma discussão em relação ao trabalho, inclusive entrando em luta corporal. Após os tiros, o idoso fugiu em um veículo Fiat Uno.
Horas depois do fato, o suspeito foi localizado, confessou crime e informou onde estaria a arma de fogo utilizada no crime. O idoso foi levado para a delegacia de Alegre e segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ameaça e tentativa de homicídio qualificada. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.