Idoso é preso ao tentar matar homem com quem havia brigado há anos em Alegre

A rma com a qual o idoso disparou contra a vítima foi apreendida pela polícia em Alegre

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atirou duas vezes contra o homem, mas não o atingiu. A vítima disse que há dois anos trabalhou de servente de pedreiro para o suspeito, houve uma discussão em relação ao trabalho, inclusive entrando em luta corporal. Após os tiros, o idoso fugiu em um veículo Fiat Uno.

Horas depois do fato, o suspeito foi localizado, confessou crime e informou onde estaria a arma de fogo utilizada no crime. O idoso foi levado para a delegacia de Alegre e segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ameaça e tentativa de homicídio qualificada. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.