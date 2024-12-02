Idoso é atropelado por moto no Centro de Castelo

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura que fazia patrulhamento na região, os policiais viram o acidente e acionaram o Samu. A vítima foi socorrida ao hospital do município. A motociclista afirmou que seguia em direção ao bairro Niterói e não percebeu o idoso atravessando na via. Ela disse ter tentado desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A jovem realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. O estado de saúde do idoso não foi informado.